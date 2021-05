Eurowizja 2021. Oto, czym Polska przez lata wsławiła się w konkursie (ZDJĘCIA)

Półfinał Eurowizji 2021 , w którym Rafał Brzozowski zawalczy o wejście do wielkiego finału, zbliża się wielkimi krokami. W środę ogłoszono, że gwiazdor TVP i reszta jego ekipy otrzymali negatywne wyniki testów na koronawirusa, dzięki czemu będą mogli zaprezentować się przed jurorami i widzami na żywo.

Choć bukmacherzy i fani nie wróżą Rafałowi Brzozowskiemu awansu do finału, to można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że już na dobre zapisał się w historii Polski na Eurowizji. Nie on jedyny zresztą, a nasz kraj, mimo że nadal bez ani jednej wygranej na koncie, bywał już dostrzegany przez innych przy różnych okazjach.