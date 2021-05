Eurowizja 2021. Przygotowania, wsparcie znanych znajomych i w końcu - WYSTĘP Rafała Brzozowskiego!

W czwartek w końcu nadszedł wielki dzień w życiu Rafała. Zanim jednak 39-latek pojawił się na scenie, zrelacjonował przygotowania do występu za pośrednictwem instagramowego profilu. Rafał udostępnił szereg Instastories wspierających go znanych znajomych. Wśród tych, którzy prosili o trzymanie kciuków za Brzozowskiego znaleźli się między innymi Roksana Węgiel , Viki Gabor , Rafał Mroczek czy... Ala Tracz.

Muszę nosić tę maskę. To jest taka specjalna maska, jak już jest się pomalowanym i gotowym do występu. Ale, żeby się przemieszczać, to trzeba chodzić z takimi maskami - nadawał zza kulis niespełna godzinę przed swoim show prezenter TVP, dając do zrozumienia, że już lada chwila będziemy go mogli zobaczyć na scenie: