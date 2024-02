Eurowizja 2024. Członek jury TVP już zabrał głos. Wybór Luny nazywa "kompromisem": "Wynik z pewnością NIE ZADOWOLI WSZYSTKICH"

Luna na Eurowizję 2024. Jeden z jurorów już zabrał głos

Choć ostatecznie to Luna będzie reprezentować nasz kraj na tegorocznej Eurowizji, to jedną z faworytek była także wspomniana już Justyna Steczkowska. Nie pozostało to bez znaczenia dla wyboru wewnętrznego jury TVP, bo między nimi był zaledwie jeden punkt różnicy - "The Tower" otrzymało od jurorów 34 punkty, a "WITCH-ER Tarohoro" 33.