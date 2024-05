Eurowizja 2024. Publiczny nadawca w Serbii PRZERWAŁ występ Luny. "To poważne złamanie zasad konkursu". Wpłynęło to na wynik?

Takiego scenariusza chyba mało kto się spodziewał. Podczas wtorkowego półfinału Eurowizji wyłoniono dziesiątkę reprezentantów, którzy zawalczą w sobotę o wygraną w kultowym konkursie. Wśród nich nie znalazła się Luna . Pochodząca z Warszawy Aleksandra Wielgomas bez wątpienia liczyła na to, że udział w rywalizacji będzie dla niej furtką do błyskotliwej kariery i pomoże jej w ekspansji zagranicznego rynku muzycznego. "Fakt" wspomina o tym, jak 24-latka miała zareagować młoda wokalistka po tych smutnych dla niej wieściach.

O ile skompromitowana piosenkarka wolała nabrać wody w usta po sromotnej porażce, znacznie więcej do powiedzenia internauci i miłośnicy konkursu. Fani mają żal nawet nie tyle do Luny, co do telewizji publicznej. Za to, że wybór reprezentanta ostatecznie był w rękach profesjonalnego jury przeprowadzającego potajemne głosowanie, a nie widzów.