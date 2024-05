Eurowizja 2024. Reprezentantka Ukrainy wywołała spore kontrowersje napisami na bluzie. Wyszło niezręcznie?

Ukraina z piosenką "Teresa Maria" przeszła do finału 68. Konkursu Piosenki Eurowizji razem z następującymi państwami: Serbią (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalią (Iolanda, "Grito"), Słowenią (Raiven, "Veronika"), Irlandią (Bambie Thug, "Doomsday Blue"), Litwą (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandią (Windows95man, "No Rules!"), Cyprem (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacją (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim") i Luksemburgiem (Tali, "Fighter").

Naszych sąsiadów reprezentuje duet Alyona Alyona i Jerry Heil . To właśnie przez drugą z pań w sieci wybuchła burza. W marcu na portalu TikTok zamieściła filmik, na którym widać ją w bluzie z napisem , który przypomina logo luksusowej marki - brzmi jednak "Banderaciaga" a nie "Balenciaga" .

Co mają wspólnego Bandera i Balenciaga? Wolność. Wolność narodu, wolność ciała, wolność poruszania się, wolność wypowiedzi. [...] Cristobal Balenciaga miał reputację projektanta o bezkompromisowych standardach, a Christian Dior nazwał go "najlepszym mistrzem wśród nas wszystkich". Stepan Bandera był również bezkompromisowy w swojej walce i chciał pełnej niepodległości dla narodu ukraińskiego - podano na stronie producenta.

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam. Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! - napisała Żukowska.