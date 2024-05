Eurowizja 2024. Zagraniczni dziennikarze oceniają szanse Luny: "Występ jest nieco CHAOTYCZNY" (WIDEO)

Sezon eurowizyjny w pełni! We wtorkowy wieczór reprezentanci 15 krajów powalczą o awans do wielkiego finału Eurowizji 2024. Wśród nich znajdzie się m.in. Luna, która w biało-czerwonych barwach wykona utwór "The Tower". Artystka otrzymała możliwość reprezentowania ojczyzny, zwyciężając wewnętrzne preselekcje zorganizowane przez TVP. Pod koniec kwietnia 24-latka poleciała do Malmö, aby rozpocząć próby na wielkiej scenie. Pierwsze nagrania zebrały mieszane recenzje.