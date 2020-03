Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Polsce!

Gdy Viki Gabor powtórzyła sukces Roksany Węgiel i w ubiegłym roku zwyciężyła Eurowizję Junior, prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, zapewnił, że zrobi co w jego mocy, by kolejna edycja konkursu ponownie odbyła się w Polsce. Co jednak istotne, w przypadku Eurowizji dla dzieci wcale nie jest to oczywiste, że organizatorem zostaje kraj, z którego pochodzi zwycięzca.