Eurowizja 2020. Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę!

Ewidentna ustawka. Widac po komentarzach na you tube, portalach, ze ludzie woleli Alberta. Moze i Alicja jest utalentowana, ale jej wykonanie jest strasznie sztuczne, a piosenka ciezka i patetyczna. Mimika i gesty jakby spiewala w chorze koscielnym. Marna kopia Conchity. Albert za to ma charyzme, jest naturalny, piosenka bardzo melodyjna, pelna pozytywnej energii, porywa, az chcialoby sie do niej zatanczyc, ale przy tym nie jest kiczowata, ma w sobie to COS. Nadaje sie do radia. No kurcze wielka szkoda !!!