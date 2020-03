Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie? "Czekamy na potwierdzenie przez organizatora"

Eurowizja Junior to najwyraźniej jeden z tych konkursów, które są obecnie bliskie sercom polskich fanów. Wzmożone zainteresowanie tym wydarzeniem pojawiło się jednak dopiero w 2018 roku, gdy Roksana Węgiel rozgromiła konkurencję z utworem Anyone I Want to Be. Rok później w jej ślady poszła kolejna zwyciężczyni, Viki Gabor.