Eurowizja Junior 2022. Oto piosenka, z którą Laura Bączkiewicz zawalczy o wygraną! Zagraniczni fani już ocenili nasze szanse...

Eurowizja Junior 2022. Laura Bączkiewicz reprezentantką w tegorocznym konkursie

Przygotowania do tegorocznej Eurowizji Junior ruszyły pełną parą. We wrześniu TVP zorganizowała polskie preselekcje w ramach programu "Szansa na sukces", z których zwycięsko wyszła Laura Bączkiewicz. Nastoletnia wokalistka zwyciężyła zarówno w głosowaniu SMS-owym, jak i w jurorskim, więc wszyscy byli zgodni, że to ona powinna reprezentować nas w Erywaniu.