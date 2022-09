Eurowizja Junior 2022. Wiemy, kto będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie!

Eurowizja Junior 2022. To oni walczyli o wygraną w polskich preselekcjach

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie brakowało chętnych do udziału w Eurowizji Junior . Tym razem konkurencja była tak duża, że w pierwszym odcinku półfinałowym do dalszego etapu zakwalifikowały się dwie uczestniczki: Natalia Smaś i Laura Bączkiewicz .

W kolejnym triumfował Aleksander Maląg, a w ostatnim równie utalentowana Iga Wargskog. To, co ich łączy, to fakt, że wszyscy brali udział w innym show TVP, "The Voice Kids".