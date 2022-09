Eurowizja Junior 2022. Oto FINALIŚCI polskich preselekcji. Kto będzie reprezentował Polskę w konkursie?

W ostatnich latach Polacy wyraźnie zainteresowali się zmaganiami naszych reprezentantów podczas kolejnych edycji dziecięcej Eurowizji. Wszystko za sprawą sukcesów Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James, o których do dziś rozprawia cały kraj. Ostatnia z wymienionych gościła nawet niedawno w finale amerykańskiego "Mam talent", gdzie komplementował ją sam Simon Cowell.

Eurowizji Junior 2022 już wkrótce. TVP szuka reprezentanta

Nic zatem dziwnego, że na podobną sławę liczą kolejni kandydaci, którzy walczą o możliwość wystąpienia w barwach naszego kraju na dużej scenie. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczny reprezentant Eurowizji Junior zostanie wyłoniony w ramach specjalnych odcinków "Szansy na sukces". To właśnie wtedy Sara James dowiedziała się, że poleci do Paryża.

Tak to wyglądało rok temu: Eurowizja Junior 2021. Wiemy, kto będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie!

W tym roku również zorganizowano serię odcinków, w których rozpoczęto proces preselekcji do tegorocznego konkursu. Tym razem jest to sytuacja wyjątkowa, bo zamiast trójki - jak to miało miejsce w poprzednich latach - o zwycięstwo zawalczy czwórka uczestników. Wszystko z powodu tego, że laureatkami 1. odcinka "Szansy na sukces: Eurowizji Junior 2022" zostały dwie wokalistki.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2022?

Pierwszymi kandydatkami, które wyłoniono w ramach odcinków półfinałowych, były Laura Bączkiewicz oraz Natalia Smaś. Pierwsza z wymienionych wzięła udział w 5. edycji programu "The Voice Kids", gdzie szkoliła się pod okiem Dawida Kwiatkowskiego. 10-latka ma już na koncie kilka sukcesów, głównie w konkursach i na festiwalach muzycznych. Śpiewać zaczęła już jako 4-latka w Konińskim Domu Kultury.

14-letnia Natalia z kolei brała udział w 3. edycji "The Voice Kids" i trafiła wówczas do drużyny Cleo. Wtedy odpadła na etapie Bitew, jednak powróciła właśnie do "Szansy na sukces", aby zawalczyć o szansę na reprezentowanie Polski na dziecięcej Eurowizji. Co ciekawe, w preselekcjach startowała nie tylko w tym roku, lecz także w poprzednim - wtedy jednak musiała ustąpić miejsca Sarze James.

Następnym kandydatem do zwycięstwa jest 13-letni Aleksander Maląg. Podobnie jak Laura, brał udział w programie "The Voice Kids" i był w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Oprócz muzyki jest też zafascynowany sportem, a dzięki kwalifikacji do finału nie można wykluczyć, że wkrótce Polska będzie miała pierwszego od lat męskiego reprezentanta na Eurowizji Junior. W "Szansie na sukces" powalił jurorów na kolana swoim wykonaniem piosenki "Mój dom" z repertuaru Alicji Regi.

Jako ostatnia do finału zakwalifikowała się Ida Wargskog. Tu także bez zaskoczeń, bo widzowie mogą ją kojarzyć z 5. edycji "The Voice Kids", gdzie trafiła pod opiekuńcze skrzydła Barona i Tomsona. Wtedy też dotarła do finału, jednak musiała ustąpić Mai Cembrzyńskiej. Dziś - podobnie jak jej konkurenci - ma nadzieję być kolejną reprezentantką Polski na Eurowizji Junior.

W finałowym odcinku zmagania uczestników będą oceniać Viki Gabor, Rafał Brzozowski i Marek Sierocki. Jak informował portal Eurowizja.org, powstały ponoć trzy potencjalne piosenki na tegoroczny konkurs, tak więc nie jest jasne, jak zostaną one rozdysponowane pośród kandydatów. Jest jednak o co walczyć, więc pozostaje trzymać kciuki za całą czwórkę.

