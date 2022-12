Eurowizja Junior 2022. Znamy WYNIKI tegorocznego konkursu!

Kolejna Eurowizja Junior już za nami. W tym roku z ramienia Polski wystąpiła w konkursie Laura Bączkiewicz, która zyskała ten przywilej dzięki wygranej w specjalnych odcinkach "Szansy na sukces". Młoda Polka pojawiła się na scenie z utworem "To the Moon", do którego przygotowano też specjalną oprawę wizualną.