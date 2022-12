Eurowizja Junior 2022. Laura Bączkiewicz już po pierwszej próbie. Zagraniczni fani oceniają jej SZANSE NA WYGRANĄ

Stefania 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Taka sytuacja - jest u mnie w pracy koleżanka, która ma trójkę dzieci i co chwilę chodzi na opiekę. A jak już przyjdzie do pracy, to dyżur gada nic nie robi i narzeka, że nic nie wie, bo jej nie było. To jest tak wkurzające, że szok. Znam inne kobiety z dziećmi i tak się nie zachowują. Przepraszam, ale dziś znowu ogłosiła, że jej nie będzie parę dni, a robota spada na nas. 😡