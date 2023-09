Eurowizja Junior 2023. Wiemy, KTO będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie!

Ada 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Byłam przekonana że wygra Leon Olek lub Filip Robak. Tym bardziej że Leon ma taki luz sceniczny co jest ważne. Filip zresztą też . Ale skoro już tak się stało, to może niech Leon wystąpi w duecie z Mają. Czy duet może reprezentować Eurowizję? Ludzie poprzyjcie mój postulat to może ktoś weźmie to pod uwagę. Razem brzmią ciekawie. Maja jeśli pojedzie sama nie zajmie wysokiego miejsca