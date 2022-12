To ona reprezentowała nas na Eurowizji przed Roksaną Węgiel i Viki Gabor. Jak dziś wygląda Olivia Wieczorek i co u niej słychać? (ZDJĘCIA)

Pamiętacie Olivię Wieczorek? To ona reprezentowała nas na Eurowizji Junior 2016

Tegoroczna Eurowizja Junior zbliża się wielkimi krokami, a naszą reprezentantką tym razem została Laura Bączkiewicz , która na scenie wykona utwór "To the Moon" . Warto jednak pamiętać też o tych uczestnikach, którzy występowali w polskich barwach przed laty, na długo przed wygraną Roksany Węgiel i Viki Gabor .

Co dziś słychać u Olivii Wieczorek? Była naszą dumą po powrocie do konkursu

Co prawda udział Olivii w konkursie jeszcze nie był przełomowym momentem w historii naszego udziału w wydarzeniu, jednak zajęła 11. miejsce, co i tak było sporą poprawą w stosunku naszych popisów przed laty. Występ na eurowizyjnej scenie nie był zresztą jedynym jej sukcesem, bo wcześniej pojawiała się m.in. w "Must Be the Music" czy "Małych Gigantach". W drugim z nich zajęła nawet wysokie miejsce w półfinale z drużyny Piotra Rubika.