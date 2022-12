Eurowizja Junior 2022: Viki Gabor też pojawiła się na scenie. Śpiewała w kanarkowym garniturze i błyszczącym GORSECIE (ZDJĘCIA)

Tegoroczna Eurowizja Junior w przeciwieństwie do poprzednich lat nie zakończyła się naszym sukcesem. Polskę reprezentowała tym razem Laura Bączkiewicz, która na scenie wystąpiła z piosenką "To the Moon". Mimo że pokaz został pozytywnie odebrany przez polską publikę, to zabrakło trochę szczęścia i finalnie uplasowaliśmy się na 10. pozycji. W poprzednich latach nie mieliśmy jednak na co narzekać, bo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły muzyczny konkurs, a Sara James rok temu zajęła drugie miejsce.