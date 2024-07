Eva Longoria hasa po plaży w żółto-pomarańczowym bikini, bawiąc się przy okazji z synem (ZDJĘCIA)

Eva Longoria zapisała się w popkulturze rolą Gabrielle Solis w kultowym serialu "Gotowe na wszystko". Aktorka może pochwalić się także tytułem jednej z najpiękniejszych kobiet na świecie. Choć zapewne ciężko w to uwierzyć, to już w przyszłym roku gwiazda będzie świętować swoje 50. urodziny. Czas jednak ewidentnie stanął dla niej w miejscu, co tylko potwierdzają jej najnowsze zdjęcia. Warto dodać, że aktorka zarzeka się, że swoją urodę zawdzięcza wyłącznie naturze.