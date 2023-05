Eva Longoria PRĘŻY SIĘ na evencie L'Oreal Paris w Cannes w cekinowej kreacji. Ikona? (ZDJĘCIA)

Na wydarzeniu pojawiła się między innymi Heidi Klum, ukochana Ronaldo Georgina Rodriguez, Johnny Depp czy polska reprezentacja: Weronika Rosati i Anja Rubik. Celebryci brylowali także na imprezach towarzyszących. Tuż pod koniec odbył się event marki L'Oreal, na którym również nie zabrakło sław. W 2021 roku marka po raz pierwszy wręczyła nagrodę w ramach "Lights on Women Award". W tym roku nagroda powędrowała w ręce francuskiej reżyserki Fatimy Kaci za "The Voice of Others".