Internauci ZAŁAMANI stylizacją Heidi Klum z Cannes! "Za dużo. Niesmacznie" (ZDJĘCIA)

Heidi Klum w Cannes. Postawiła na wyjątkowo odważną suknię

Złaknione uwagi znane twarze tradycyjnie starały się zrobić, co w ich mocy, by to właśnie w ich stronę były wycelowane aparaty fotoreporterów. O uwagę skutecznie postarała się Heidi Klum. W środę modelka wybrała się na pokaz melodramatu "La Passion De Dodin Bouffant". Zrezygnowała jednak ze wpasowującej się w klimat filmu romantycznej kreacji na rzecz wyjątkowo odważnej żółtej sukni z okazałą peleryną i niepozostawiającymi wiele wyobraźni wycięciami na biuście.