Tłum gwiazd olśniewa na AmfAR Gala Cannes 2023: Heidi Klum, Eva Longoria, Georgina Rodriguez... (ZDJĘCIA)

76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes powoli przechodzi już do historii, bo święto kina oficjalnie zakończy się w sobotę, 27 maja. Na wydarzeniu pojawiły się gwiazdy światowego formatu, które wytrwale prezentowały coraz to nowe outfity na czerwonym dywanie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że od kilku lat o Festiwalu Filmowym w Cannes pisze się częściej za sprawą wymyślnych stylówek, a kino schodzi na dalszy plan. Jak co roku nie mogło zabraknąć również imprez towarzyszących, w tym gali zorganizowanej przez amfAR.