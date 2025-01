Ewa Chodakowska mówi o przemocy domowej. Jej fanka przeszła przez piekło: "Usiadł na mnie i zaczął mnie bić"

Przemoc domowa w relacjach

Wczoraj w nocy usiadł na mnie, tak żebym nie mogła uciec i zaczął mnie bić - relacjonowała kobieta, której słowa przytoczyła gwiazda. Kobieta, mimo że była w podobnym wieku co Chodakowska, nosiła na twarzy ślady przemocy.

Gwiazda fitness podkreśliła, że przemoc psychiczna i fizyczna w związku to poważny problem, który nie zniknie sam.

Rada dla ofiar przemocy

Ewa Chodakowska zaapelowała do osób doświadczających przemocy, by nie czekały na zmianę sytuacji, lecz podjęły działania.

Łzy same napływają do oczu, czytając to, bo pamiętam moją rozmowę z tobą - napisał jeden z obserwatorów.