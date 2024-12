Ewa Chodakowska żegna rok w gorzkim wpisie: "Rozpoczynałam go ze złamanym sercem i potężnym rozczarowaniem"

Grudzień to zawsze czas pełen refleksji. Także w świecie show biznesu. Gwiazdy i celebryci oczywiście najchętniej podsumowują mijający rok za pośrednictwem instagramowych profili. Opisać to, co działo się w ostatnich miesiącach, zdążyły już m.in. Magdalena Stępień, Luna czy Anna Mucha.