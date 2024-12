Anna Mucha podsumowała 2024 rok. "Rok przypływów, odpływów i strat"

zgłoś do moderacji

Dla naszej Ojczyzny to był fatalny rok, rządy pałą i uchwałą doprowadziły do całkowitego chaosu, anarchii i sobiepaństwa. Znamy już taki scenariusz z konca XVIIIw i wiemy do czego doprowadzil. Potrzebna jest kontrola obywatelska nadchodzących wyborów, żeby rządzący nie pomyśleli nawet o wariancie rumunskim.