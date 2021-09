Ewa Chodakowska o reakcji męża na decyzję o nieposiadaniu dzieci: "Dał mi pół roku na to, abym się zdecydowała"

Syberia 21 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Muszę bo się duszę Jak wiele jest sytuacji że mężczyzna zegna się z kobietą która nie ma dzieci i wybiera taka ktora mu dzieci da.. Chyba każdy w swojej małej społeczności ma taki przykład.. Dalej ta bezdzietność. Szczerze współczuję tego tłumaczenia się i argument że na stare lata nie będzie dzieci do pomocy.. What? Gdy mając 25 lat zaszłam w ciążę nie miałam takiej ideoligii co do dzieci.. Poporstu chcieliśmy z mężem mieć dzieci i o tak dalekiej o przyszłości nikt nie myślał.. Dziś 15 lat później, mając 3 dzieci myślę o przyszłości acz nie wiem jak to będzie 🙂kocham kocham i polecam każdemu bo choć wiele jest trudności to ta miłość do tego dziecka jest wyjątkowa i warta tak wiele. Tłumaczenia o intuicji itp to dla mnie mydlenie oczu bo na wszysto przychodzi czas. Gdy masz to małe dziecko w ramionach wszystko inne przestaje być ważne. Każdego dnia uczymy się tej miłości rodzicielskiej.. Nawet w chwili zwątpienie to zawsze jest miłość. Tak... ja też nie mając dzieci mówiłam że się nie nadaje że brak mi tego instynktu. Powodzenia! Każdej kobiecie która chce i może i tej co nie może i chce i tej która zrezygnowała swiadomie. Trzymam za WAS KOBIETY KCIUKI a pani Ewie zycze szczęścia o jakim marzy!