Ewa Chodakowska ODPOWIADA internautce sugerującej, że Anna Lewandowska "ZGAPIŁA" od niej pomysł na biznes!

Chodakowska prawi o sukcesie, a fani piszą o Lewandowskiej. Tak odpowiedziała na komentarze

Ostatnio Chodakowska podzieliła się z obserwatorami kilkoma przemyśleniami dotyczącymi budowania marki osobistej. Do posta celebrytka dołączyła krótkie nagranie przedstawiające fragment jej wystąpienia na kongresie Polska Moc Biznesu z ubiegłego roku. W klipie Chodakowska zaznaczyła, że na swój sukces pracowała od zera i teraz chce nauczyć Polki wiary we własny potencjał.

Nie wierzył we mnie nikt. Nie byłoby jednej osoby na tej planecie, która we mnie wierzyła. Zaczynałam od zera, bez kapitału, bez koneksji. Miałam 5 tysięcy euro w kieszeni i jedno wielkie marzenie. Ja chcę dać Polkom wiarę w siebie, chcę im pokazać, jaki mają potencjał. Chcę, żeby zaczęły korzystać świadomie z tego potencjału, i chcę wykorzystać do tego narzędzie tak proste, jak trening ciała - słyszymy na udostępnionym nagraniu.

Chodakowska o Lewandowskiej. Zdradziła, co sądzi o ciągłych porównaniach

I tak na fali tego mojego sukcesu w 2012 - 2013 roku zaroiło się na polskim rynku nie tylko od trenerów ciała, ale też lifecoachów. Ci dziś najwięksi, powtórzyli mi, że otworzyłam Polskę na lifecoaching. Celowo? Nie! Przelewałam jedynie to, co robiłam na sali treningowej. Psychologia zawsze szła u mnie w parze z treningiem przy współpracy z podopiecznymi. Dla mnie największym sukcesem jest to, że jestem od początku do końca sobą. Jestem oryginalna. Nikt nie mówi mi, co i jak mam zrobić/co i jak powiedzieć. Moje myśli, moje słowa. Bez maski. Swobodnie. I zawsze od serca - zapewniła.