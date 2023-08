TYLKO NA PUDELKU. Ewa Chodakowska i jej ukochany świętują rocznicę w luksusowym resorcie. Cena za dobę zwala z nóg. Nie obyło się też bez wpadki (ZDJĘCIA)

Marzena 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Kochane, mam do was gorącą prośbę. Jestem że swoim mężem w związku 25 lat. Wzieliśmy ślub młodo, ja miałam 18… on 21 lat. Rok później urodził nam się syn. I wszystko było ok, do czasu, gdy w pracy mojego męża nie pojawiła się siksa, która zawróciła mu w głowie. Ostatnio oznajmił, że mnie zdradza i będzie chciał odejść, bo on u niej ma to, co nie miał u mnie. Bo ona mu robi 🍆👄 i bardzo go to podnieca. Ja jednak nie potrafię się gniewać, bo może rzeczywiście była to moja wina. Kocham go wciąż tego dnia, jak brałam z nim ślub. I teraz powiedzcie mi - czy walczyć o miłość do mojego Krzysztofa z tą siksą, czy odpuścić? Z góry dziękuję za rady.