Ewa Chodakowska namiętnie wita się z mężem przed posiłkiem. Oboje zajechali do knajpy samochodami wartymi MILIONY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Tymczasem Choda zdążyła już wrócić z kumpelskiego wywczasu. We wtorek trenerka i jej mąż, Lefteris Kavoukis, przyłapani zostali przez paparazzi w trakcie odwiedzin ich ukochanej warszawskiej restauracji, do której uczęszczają nader regularnie. Oboje przybyli na miejsce w wielkim stylu: Ewa zajechała pod knajpę swoim mercedesem wartym milion, zaś Lefteris wysiadł z okazałego Lamborghini za 1,3 miliona złotych, którego widok z pewnością przyprawił o szybsze bicie serca niejednego fana motoryzacji. Para, która we wrześniu świętować będzie 10 lat małżeństwa, przywitała się namiętnym całusem, po czym zasiadła do stołu i pogrążyła się w rozmowie. Po konsumpcji małżonkowie czule się pożegnali i rozjechali się w swoje strony.