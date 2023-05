Ewa Chodakowska podbija Florencję z... Żanetą Gortat: "Nastroje IŚCIE SZAMPAŃSKIE" (ZDJĘCIA)

Razem z moją cudną Żanetą Gortat wyskoczyłyśmy na dni kilka do Florencji - zaczęła. Bajka! Niekończące się rozmowy, obolałe mięśnie twarzy od śmiechu. Palący ból pośladków od przysiadów, najedzone po korek brzuchy... i nastroje iście szampańskie. Taka nasza mini przerwa od codzienności i doładowanie akumulatorów, na następne miesiące pracy. Jakby tego, co dobre, było mało. Zameldowałyśmy się w miejscu, do którego zawsze chciałam wrócić - hotelu, w którym 10 lat temu brałam udział w sesji zdjęciowej dla Vivy i marki LaMania..

Ooo! Pamiętam ten czas jak dzisiaj - ciągnęła. Wzdychałam tu do każdego kąta... do każdej freski na ścianie... do każdego kwiatka w ogrodzie... do zapierającego dech w piersiach widoku. To miejsce było magiczne. Pamiętam też, jak moja ekscytacja mieszała się z onieśmieleniem. Wiedziałam, że to nie mój świat. Widziałam, że tu nie pasuje. Wiedziałam, ze to "pożyczone" chwile. Ale wiedziałam też - i obiecałam sobie - że kiedyś tu wrócę już jako niezależna kobieta. I jestem. Moc wzruszeń. Sentymentów. Nawet takie banalne sytuacje pokazują mi, jaką drogę przeszłam. Jestem wdzięczna.