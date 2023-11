Ewa Chodakowska pochwaliła się METAMORFOZĄ. "Trzy lata za mną chodziła" (WIDEO)

Ewa Chodakowska dorobiła się przydomka "trenerki wszystkich Polek" i to nie bez powodu. Celebrytka od lat promuje wśród rodaków zdrowe nawyki, zachęcając ich do treningów oraz zbilansowanej diety. 41-latka prowadzi liczne biznesy, mniej lub bardziej związane ze zdrowym stylem życia, w tym firmę cateringową, markę kosmetyczną czy linię przekąsek. Trenerka na co dzień prężnie działa także w mediach społecznościowych. Chodakowska najczęściej wykorzystuje instagramowy profil do dzielenia się z fanami sprawdzonymi poradami i inspirującymi wpisami oraz promowania autorskich produktów. Celebrytka od czasu do czasu pokazuje też jednak obserwatorom kulisy codziennego życia - niedawno zaprosiła ich na przykład do swojej greckiej posiadłości.