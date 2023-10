Ewa Chodakowska pokazuje grecką posiadłość i ubolewa, że architekt nie zrozumiał jej wizji. "POWYBURZAŁ rzeczy, które powinny zostać" (ZDJĘCIA)

Architekt 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co gorsza, przechodzenie centymetr po centymetrze i szybkie podejmowanie decyzji to świetna recepta na uzyskanie sałatki jarzynowej, architektonicznej w tym wypadku. Projekt musi mieć wewnętrzna spójność i organizację, działać jako całość i dawać wrażenie harmonii. Ale pewne osoby czuja w sobie talent, same „podejmują szybkie decyzje” ( pewnie rzucając monetą) a na końcu są zachwycone rezultatem. No i dobrze. Mam nadzieje, ze zapłaciła architektowi za jego zmarnowaną pracę. O prawach autorskich pewnie nie słyszała.