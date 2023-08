Chodakowska wspomina, że "zaczynała OD ZERA z 5 tysiącami EURO w kieszeni". Fani oburzeni: "OBRAŻASZ dzieciaki, które walczą o przetrwanie"

Aaa 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tutaj oczywiście p.Chodakowska ma 100 procent racji. A niektórym to już z własnego nieróbstwa szajba odbija niezła. Co to jest dla młodej osoby, która nie ma zobowiązań zarobić i odłożyć za granicą 5000 euro?? Osobiście znam ludzi rowniez z patologicznych rodzin, którzy po 18 urodzinach pierwsze co to jechali do UK albo Holandii i po paru miesiącach wracali z kasą i zaczynali normalnie żyć.