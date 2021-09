Ewa Chodakowska kupiła HOTEL w Grecji! "Będzie BAJKA"

taki ktoś 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

do Joy: To osiągnij tyle samo od miejsca w którym jesteś obecnie za pomocą "męża, ekip i naiwnym fankom za serduszko" do tego, do czego doszła Ewa. Zacznij od teraz, skoro to takie proste :) Powodzenia !