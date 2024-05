Ewa Chodakowska prezentuje pośladki, a fanka sugeruje, że jej figura to EFEKT POZOWANIA. Trenerka dobitnie zareagowała (FOTO)

Działalność w mediach społecznościowych ma swoje blaski i cienie. Zapewne sporo do powiedzenia na ten temat ma Ewa Chodakowska , którą na Instagramie obserwuje blisko 2 miliony internautów. Imponująca liczba obserwatorów ma także swoje konsekwencje, a mianowicie częste komentarze od "życzliwych" fanów".

Ewa Chodakowska wdała się w pyskówkę z internautką

"Trenerka wszystkich Polek" postanowiła wykorzystać swój profile w social mediach, jako platformę sprzedażową, reklamując wegańskie kosmetyki. Ewa Chodakowska zrobiła to jednak w swoim stylu. Celebrytka reklamując samoopalacze i inne olejki zaprezentowała swoje wdzięki w rajskich okolicznościach przyrody, co nie do końca spodobało się jednej z internautek. W sekcji komentarzy pod postem pojawił się zarzut, że trenerka pokazuje swoją figurę wyłącznie w odpowiednich pozach, dzięki czemu zawsze wygląda dobrze.