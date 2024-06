Ewa Chodakowska publikuje zdjęcia z dzieciństwa i wraca do tematu ust. Fanka: "Po co znowu ROZTRZĄSAĆ ten temat?". Odpowiedziała (FOTO)

1 czerwca social media zalały posty dotyczące Dnia Dziecka. Okazji do wstrzelenia się w algorytm nie przepuścił żaden szanujący się celebryta. Na instagramowych profilach znanych twarzy zaroiło się w związku z tym albo od zdjęć z dzieciństwa, albo od fotografii pociech.

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcia z dzieciństwa. Zwróciła uwagę na usta

Tematycznego postu nie omieszkała opublikować także Ewa Chodakowska. Trenerka zaprezentowała internetowej społeczności nie tylko swoje aktualne zdjęcie, które zestawiła z kadrami z dzieciństwa, ale i archiwalne fotografie przedstawiające jej ojca, Władysława Chodakowskiego. Podkreśliła, że to właśnie po tacie odziedziczyła urodę.

Dzisiaj i 35 lat temu. Bardzo się zmieniłam? No cóż, jestem cały Władysław i z wyglądu, i z charakteru! - zaczęła w obszernym poście.

Dalej Ewa zwróciła się do najmłodszych i rodziców.

1 czerwca. Kochanym dzieciakom życzę marzeń, którym dyndają jedynie stopy z chmur. Wiary we własny potencjał i odwagi kroczenia naprzód! Życzę umiejętności filtrowania świata oraz beztroski, wolnej od hejtu. A rodzicom życzę dużo siły i mądrości. Zaufania do swoich dzieci, które nie uczą się na cudzych błędach, ale na swoich. Czasem muszą się sparzyć, żeby się przekonać. Życzę umiejętności wybaczania, tak, żeby po historii z oparzeniem, Wasza miłość była jak pianka łagodząca. Niech Wasze dziecko zawsze znajdzie ukojenie w Waszych ramionach! - rozpisuje się, dalej wracając do tematu swojej bezdzietności: