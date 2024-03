Ewa Chodakowska ostro o posiadaniu dzieci: "Żaden MĘŻCZYZNA nie będzie mi mówił, jak POWINNAM żyć"

Zośkamojeimię 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nigdy nie chciałam mieć dzieci, nie czułam instynktu. A teraz właśnie się dowiedziałam, że rozpoczynam drugi miesiąc ciąży. Bardzo boję się wymiotów, wręcz panicznie...choruję na emetofobię, od 20 lat nie wymiotowałam. Niby mam pracę, męża, 31 lat, dobrze zarabiamy, a czuje, że jestem jakaś niedojrzała do tego, by być mamą... Co zrobić :( pocieszcie Pudelkowicze