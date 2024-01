TYLKO NA PUDELKU: Ewa Chodakowska szczerze o ABORCJI: "Ja bym się nie poddała" (WIDEO)

Ewa 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

A ja tak. to jest prywatna sprawa każdej osoby. Wszystko zależy od okoliczności. Aborcja to poważna sprawa, nikt jej ni robi dla przyjemności. Ważne by pamiętać że to nie jest forma antykoncepcji. To decyzja i przede wszystkim prawo każdej kobiety, gadanie ja bym ni zrobiła jest bez sensu, od razu zakłada ocenę osób które by to zrobiły. Nikt nie zna powodów decyzji kobiety, która decyduje się na ten krok.