Ewa Chodakowska świętuje 10. rocznicę ślubu, publikując archiwalne zdjęcia i wyznaje: "NIE WIERZYŁAM W ŚLUBY" (FOTO)

sandy 8 min. temu

Wspaniała kobieta, która pokazała WSZYSTKIM niedowiarkom, że jak się chce mieć wspaniałe ciało i wyglądać rewelacyjnie to jest to MOŻLIWE wystarczy tylko nad sobą popracować. Tak więc głowa do góry drogie panie, bo wszystko jest w naszym zasięgu.