Ewa Chodakowska tłumaczy, dlaczego NIE OBCHODZI Halloween: "Zostałam wychowana, przeżywając ten czas INACZEJ"

Tak naprawdę gdyby nie kościół, to nawet tych tematów byśmy nie poruszali dzisiaj. Wczoraj kto by chciał to by się bawił i przebierał, a dzisiaj by poszedł na cmentarz i zapalił znicza. Straszne jest to, ze idziemy jak stado baranów za tymi wojenkami kościelnymi, które tak naprawdę nawet nas nie dotyczą za bardzo. Bo zastanówcie się- gdyby oni nie zaczęli tematu, to my byśmy nawet nie odczuwali problemu. Byłby święty spokój i każdy byłby zadowolony. Czy to naprawdę jest nasz problem? Bo Ty- jeden i drugi byście zrobili gdyby w tym świecie można było wszystko i nikt by cię nie oceniał? Przeszkadzałyby ci jakieś tam przebieranki i jedzenie słodyczy? Czy raczej miałbyś wyrąbane na to wszystko i zajął swoim życiem? Podejrzewam, ze dla sporej większości by to właśnie tak wyglądało