Ewa Chodakowska reaguje na słowa"fanki" o pogoni za pieniądzem: "NIE KRĘCI MNIE KASA. Wolę zarobić MNIEJ"

Iza 2 min. temu

Nie jest wiarygodna w tym co mowi ponieważ robi dokładnie odwrotnie, ludzie którzy chcą pomagać robią to bez szumu wokół swojej osoby nie podkreślają tego na każdym kroku, weź kobieto personalnie pomóż dwóm trzem czy 5 osobom i nie informuj o tym całego świata bo inaczej to zwykły marketing. Co do leżenia pod palmą, to leżysz tylko wtedy kiedy masz na to ochotę i pracujesz wtedy kiedy chcesz a do neta wrzucasz też to co chcesz i kiedy więc wszystko jest wykreowane i nie ma nic wspólnego z chęcią pomocy