Ewa Chodakowska wspomniała metamorfozę uzębienia. Pokazała zdjęcia przed zmianą. Duża różnica? (FOTO)

Lolek 8 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

No i super. Dziwię się, że tak późno się za to wzięła, ale najwyraźniej to nie był jej kompleks. Jakbym miała wolne środki to też bym zainwestowała. No i nie szłabym też drogą na skróty typu licówki, tylko naprawiłabym to, co mam. :)