Ewa Chodakowska komentuje aferę z Caroline Derpienski i uczestnikami programu TVN: "Wiadomości BURZĄ WYPRACOWANY SPOKÓJ"

To to jeszcze nic. Ciekawe, czy wkrótce 60-letnie emerytki do wojska będą brać. Jeśli jest i ma być równouprawnienie, to powinni. Załóżmy taka urodzona 15 lutego 1964, z końcem miesiąca odchodzi na emeryturę, a tu w marcu - pach - pisemko z wojska, stawić się 5-go kwietnia na kwalifikację wojskową. Facetom tak każą (obowiązuje do końca roku, w którym ktoś kończy 60 lat), no to zgodnie z równouprawnieniem kobietom też powinni. I latem pobór, w kamasze, na 3-miesięczne przeszkolenie.