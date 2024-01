Uczestniczka show TVN sugeruje, że Caroline Derpienski chciała UKRAŚĆ jej męża? Pokazała screeny wiadomości (FOTO)

I tyle 21 min. temu zgłoś do moderacji 34 0 Odpowiedz

Szkoda chłopaka dlatego, że ta dziewczyna jest niezłą manipulatorką. W programie ośmieszała go przy każdej okazji, a potem powiedziała, że drugi raz tak może go zostawić, bo nigdy nie wiadomo. Jej chyba na rękę, że on jest gruby itp. bo wtedy ma pewność, że zostanie przy niej. Ten chłopak ma problem z powiedzeniem nie, bo jeszcze dobrze nie wyleczył depresji, ma niską samoocenę... Baba wgl. narobiła mu rogów, nie dość zdrada to zostawienie w takim momencie życia... Ona ma jakiś problem psychiczny. Szkoda mi chłopaka, bo zasługuje na wierną, kochająca żonę, bo póki co to tylko straszenie, groźby i manipulacje.