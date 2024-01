Katarzyna Błażejewska-Stuhr tłumaczy się z żartów o Romualdzie Wąsik: "WYLUZUJCIE"

Nie milkną echa głośnego wywiadu żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którego panie udzieliły dla TV Republika. Podczas rozmowy z Danutą Holecką opowiedziały o nastrojach panujących w domach podczas nieobecności skazanych pełnomocnym wyrokiem sądu polityków. Roma Wąsik nie omieszkała wspomnieć o trudnościach związanych z ogrzaniem domu, a konkretniej z obsługą termostatu.

Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. [...] I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - powiedziała Wąsik podczas wywiadu w TV Republika.

Żona Macieja Stuhra skomentowała słowa żony Macieja Wąsika

Słowa Romy Wąsik okazały się dość szokujące, a niektórych wręcz bawiły. Głos w sprawie postanowiła zabrać żona Macieja Stuhra, która za pośrednictwem Instagrama odniosła się zarówno do sytuacji rodzin polityków, jak i bezradności względem potrzeby ogrzania domu.

Trochę politycznie, ale bardziej feministycznie i ludzko. Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze - ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Awaria pieca skłania mnie do tego, żeby o samodzielności kilka słów powiedzieć… - napisała Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr w ogniu krytyki. Opublikowała oświadczenie

Pod postem ukochanej Stuhra pojawiła się masa komentarzy. Wpis nie przypadł do gustu niektórym internautom. Zwracano uwagę m.in. na "brak kobiecej solidarności".

Brzydki komentarz. Zrozpaczona kobieta zasługuje na zrozumienie innej kobiety; Paskudny komentarz, ale niczego innego się nie spodziewałam. Cały czas wrzask: wspierajmy się kobiety, ale jak cierpią te, z którymi dzielą nas poglądy, np. żony niewłaściwych polityków, to dobrze im tak. Żenujące; A podobno kobiety powinny się wspierać… Ciekawe, czy taki tekst by poleciał, gdyby to aresztowano polityka z frakcji rządzącej. Żałosny lans na Wąsika… - pisali internauci.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr postanowiła zareagować na głosy krytyki i opublikowała za pośrednictwem InstaStories krótkie oświadczenie.

Ludzie, to, że coś jest pretekstem, nie oznacza drwiny. A tym kluczem przekręcałam wczoraj zawór wody do pieca, a nie pozowałam. Wyluzujcie. Jak są zapowietrzone grzejniki, to może oznaczać ubytek wody w instalacji - tłumaczyła żona Stuhra.

