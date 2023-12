Mariola Bojarska-Ferenc BEZ LITOŚCI o Krupie i Chodakowskiej. "Obie nadają się DO POPRAWKI"

facet 1 godz. temu zgłoś do moderacji 232 20 Odpowiedz

ile to już lat bojarską boli tyłek o to, ze Chodakowska sie przebiła? nie szkoda jej życia ? zawisc i zazdrosc sie z niej wylewa... to skonczy sie dla niej zle... ten kto zyje nienawiscia lub zazdroscia to konczy jak ... tomasz lis, po czterech udarach czy co tam. zyjcie swoim zyciem i badzcie szczesliwi.