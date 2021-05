Ewa Farna wspomina walkę o akceptację własnego ciała: "Zaczęłam nabierać warstwy, która miała mnie chronić przed atakiem z zewnątrz" (WIDEO)

Prawda 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Nigdy nie myślałam,że ona jest gruba...nie wiem czemu ludzie tak okropnie ja hejtowali.Okey nie chodziła na siłownię,okey coś tam zaczęła więcej jeść..ale czy ona była gruba ? Z tego co pamiętam ,to ona w którymś wywiadzie mówiła ,że nosi rozmiar 42 (wtedy ) serio ? To wcale nie jest tak duży rozmiar biorąc pod uwagę że sieciowki maja źle rozmiary ja w swojej szafie mam od 32 do 40 spodnie..i słuchajcie ważę 50 kg wzrost 165...każde spodnie inne ,każdy rozmiar inny !!! Ona nie była gruba,miała po prostu inny typ sylwetki..może przy swoim wzroście ważyła ok 70 kg .. co wcale wielką tragedia nie jest.. to jest piękna kobieta ,ma piękną buźkę ,włosy figurę też.Po prostu wygląda normalnie ,nie jest wychudzona .Wygląda NORMALNIE...jeśli ktoś myślał i mówił,że ona jest gruba to niech jedzie do USA i tam są grube osoby faktycznie otyłe..ona może miała lekka nadwagę i to wszystko.Ludzie potrafią dopiec mi też dowalali że jestem za gruba ...tylko żeby DOPIEC żeby kogoś zmieszac z błotem ...taka polska...