Ewa Farna ma dość "pie*dolenia" innych na temat swojej wagi: "Piękno i zdrowie NIE MUSI mieć rozmiaru 34"

Chcę Wam powiedzieć, że zawsze mocno starałam się podkreślać to, że fakt, iż nie ważę 50 czy nawet 60 kg, nie znaczy, że nie mam prawa być piosenkarką czy pojawiać się na okładkach... Szok - to nie znaczy też, że prowadzę niezdrowy styl życia!

Znam przypadki bardzo szczupłych modelek, które jedzą serio niezdrowo, palą, biorą "dopalacze", nie wysypiają się i zbierają oklaski za to, że są szczupłe, więc wszystko ok . Bardzo dobrze, że mocno kładziemy nacisk na to, by akceptowane były też inne rozmiary , żeby świat w mediach czy na Instagramie był lustrem tego realnego świata, codzienności.

ALE! Zauważył też ktoś z Was jakiś taki odwrócony trend, że skoro bodypositive to będziemy teraz pluć na wszystkie te szczupłe dziewczyny?! Kochane - najważniejszą misją body positive jest to, że piękno i zdrowie nie musi mieć rozmiaru 34. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku ośmieszanie czy pozwolenie na hejt dla szczupłych czy wysportowanych sylwetek. Przecież to absurd. ZDROWIE najważniejsze.