Ewa Farna pozdrawia ze studia nagraniowego i prezentuje płaski brzuch (ZDJĘCIA)

Chociaż Ewa Farna od lat cieszy się zainteresowaniem mediów, nigdy nie należała raczej do osób, które chętnie dzielą się ze światem szczegółami swojego życia prywatnego. Dodatkowo jakiś czas temu wokalistka nieco wycofała się z polskiego show biznesu i skupiła na życiu w Czechach, gdzie wraz z mężem wychowuje syna Artura.

Ostatnio na swoim profilu Ewa z dumą ogłosiła, że jest właśnie w trakcie pracy nad wokalami do nowego albumu. Wokalistka pokazała też zdjęcia ze studio nagraniowego, gdzie pojawiła się w prostych dżinsach i oversize'owej koszuli. Na jednej z fotografii Farna postanowiła zaprezentować fanom płaski brzuch.

Dziś nagrywam wokale na nową płytę. Na ten etap cieszyłam się bardzo długo (...) Kto by chciał jej wysłuchać ze mną przedpremierowo, może licytować na WOŚP, bo to właśnie moja #rzeczodserca - czytamy we wpisie Ewy.