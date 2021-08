Ewa Krawczyk chce ZASTRZEC IMIĘ I NAZWISKO zmarłego męża! Krzysztof Krawczyk junior złożył odwołanie...

Romek 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Prawnie do zrobienia, wizerunkowo żenada. Do dziś pamiętam, jak właściciele fabryki mebli Bodzio wymusili zmianę nazwy szkółki piłkarskiej, którą prowadził bramkarz całą karierę kojarzony pod zdrobnieniem imienia jako Bodzio właśnie. Mogli, bo zastrzegli nazwę "BODZIO", co jest po prostu słabe. Nazwa nie jest oryginalna, unikalna, kreatywna. To po prostu zdrobnienie imienia. I teraz żaden Bogdan, Bogumił, Bogusław znani w swym środowisku jako Bodzio nie może nazwać tak swojego sklepu, piekarni, ogrodnictwa ani firmy usług typu złota rączka. Dla mnie zastrzeżenie takiej nazwy to zwykła bufonada.