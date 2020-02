Ewa Minge broni Kingi Rusin i chwali się swoją imprezą z gwiazdami: "Pomimo całego światowego obycia nadal pozostajemy dziećmi, kiedy dotykamy marzeń"

Kinga Rusin od kilku dni jest prawdziwą gwiazdą polskich mediów. Wszystko za sprawą hollywoodzkiej przygody podczas prywatnego oscarowego after party, którą ze szczegółami opisała w swoim "insiderskim" instagramowym wpisie. Dziennikarka z dumą pochwaliła się, że podczas zaledwie jednego wieczoru udało jej się przyćmić samą Beyonce, porwać do tańca Leonardo DiCaprio oraz oczarować Bradleya Coopera na tyle, że gwiazdor posyłał jej ukradkowe spojrzenia.

Dzień dobry Polsko. Swędzi mnie od kilku dni, ale liczyłam, że fala hejtu opadnie. W sprawie kapci, których Kinga nie chciała... Oczywiście zdjęcia z gwiazdami pierwszej ligi międzynarodowej nie są niczym nadzwyczajnym, bo się ludziom zdarza. Zaproszenie na zamknięte imprezy także, choć do Beyons pewnie rzadziej. Jest to niezaprzeczalny sukces i powód do ekscytacji. Można nawet trochę "zwariować" i dać się ponieść emocjom - rozpoczęła swój wywód Minge.

Osobiście doświadczyłam niezwykłego zaproszenia na zamkniętą, charytatywną imprezę, w bardzo wąskim gronie po festiwalu filmowym w Cannes. Poker gwiazd. Byłam wówczas m.in. z Salmą Hayek, Edwardem Nortonem czy z moim idolem Woodym Harrelsonem. Nikt nie robił zdjęć, nie było smartfonów czy też raczkowały, nie było social mediów. Foty mam od fotografa, który miał pozwolenie. Rozmowę m.in. z Woodym przeżywałam tydzień. Kiedy przyszło mi niedawno pracować z Johnem Malkovichem, który był dla mnie od dziecka fascynacją, nie spałam w nocy. Kiedy na moje pokazy w Nowym Jorku czy Paryżu docierały prawdziwe gwiazdy, przeżywałam to! Jak się czujesz, kiedy Josh Harnett zgadza się razem z Malkovichem wystąpić darmo w specjalnej sesji dla twojej fundacji, bo cię polubili w trakcie wspólnej pracy? Poznawałam i poznaje wielu wybitnych czy bardzo znanych ludzi, bo to nie zawsze idzie w parze, nie zawsze jest okazja na zdjęcie, nie zawsze jest ono stosowne, czasem kontrakt wyklucza (i tak bywa) - dodała Ewa.

Zrozumcie, dla nas, zwłaszcza tych wychowanych jeszcze w komunie, za żelazną bramą, możliwość obcowania w tym teoretycznie nieosiągalnym świecie wywołuje ekscytację, zwłaszcza kiedy zauważasz, że jest on Tobie przyjazny, jak było to w przypadku Kingi Rusin. Z czasem uznajesz go za bardzo normalnego, ale wpierw trzeba doświadczyć. Nie wierzę, że Kinga Rusin wrzuciła zdjęcie Adele bez jej wiedzy i wyboru, o którym powiedziała. Z relacji Kingi nikt nie miał powodu się obrazić z obecnych na sali, a my dajmy już spokój z tym polskim powątpiewaniem w cudze sukcesy. To był sukces i jak znam Kingę, realny. A że relacja spontaniczna i barwna? Pomimo całego światowego obycia nadal pozostajemy dziećmi, kiedy dotykamy marzeń - podsumowała projektantka.